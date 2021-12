Statale Adriatica, chiude due giorni la carreggiata in direzione Rimini-Ravenna

A inizio della prossima settimana, Anas completerà definitivamente, nel tratto della statale 16 che attraversa il Comune di Bellaria Igea Marina, i lavori sulle barriere stradali e di consolidamento degli argini a bordo carreggiata. “Un intervento che consegna a tutti coloro che percorrono questo tratto della Statale, una strada riqualificata e più sicura”, spiega il sindaco Filippo Giorgetti.

“Un ringraziamento ad Anas - aggiunge il primo cittadino - che ha intavolato un confronto con l’amministrazione sulla conduzione di questi ultimi giorni di cantiere e, accogliendo le nostre richieste, completerà lunedì e martedì i lavori: in ampio anticipo rispetto alle festività natalizie e, soprattutto, in una fascia oraria che risparmierà i momenti di punta, in termini di traffico veicolare, coincidenti con l’ingresso dei ragazzi a scuole e con la fine della giornata lavorativa”.



Per consentire la rimozione dei new jersey e la chiusura del cantiere, nelle giornate di lunedì e martedì (13 e 14 dicembre) il tratto della Statale 16 già interessato dai lavori di messa in sicurezza nell’ultimo periodo - quello compreso tra i chilometri 189,500 e 186,500 - , sarà precluso al traffico nella direzione Rimini-Ravenna con deviazione sulle vie secondarie dalle 9 alle 17.