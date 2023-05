Statale di San Marino, il sindaco di Coriano: "Massima collaborazione con tutti gli enti"

"Coriano farà la sua parte con la massima partecipazione e solerzia per la riqualificazione e la messa in sicurezza della Strada Statale 72 di San Marino secondo il progetto definitivo messo a punto da Anas per un investimento complessivo di 21 milioni di euro". A dirlo è il sindaco Gianluca Ugolini, che continua: "In aprile, dopo l’incontro in Regione, sono intervenuto personalmente assieme all’assessore ai lavori pubblici Roberto Bianchi e ai tecnici comunali ad un sopralluogo congiunto con gli enti interessati per la definizione e la verifica sul posto degli interventi che, per quanto riguarda il territorio di Coriano, interesseranno rispettivamente la realizzazione di due rotonde alle intersezioni SS72 /via La Pastora – area Potito’s e SS72/ via Pavese – area Combipel. Nel frattempo, per ragioni di sicurezza immediata e contingente per la zona di Cerasolo Ausa, abbiamo rinnovato nei mesi scorsi i tre impianti semaforici presenti in modo da eliminare, in attesa dell’apertura dei cantieri, qualsiasi potenziale rischio inerente la sicurezza".

Il progetto di riqualificazione della Superstrada, partito nel 2015, prevede la realizzazione di due rotatorie e la realizzazione del prolungamento di via Pascoli. "Come amministrazione comunale, abbiamo presentato richiesta per la realizzazione di una terza rotatoria nell’incrocio di via Poggio-Globo, richiesta che sarà oggetto di una successiva variante in corso d’opera - continua Ugolini - I lavori su questa importantissima arteria stradale, che dovrebbero avere una durata stimata in 24 mesi dall’apertura dei cantieri, saranno fondamentali per garantire una circolazione più fluida a beneficio delle attività commerciali e della popolazione. Sono convito che grazie alla collaborazione tra tutti gli enti coinvolti, compresi la Regione, il comune di Rimini e la Repubblica di San Marino rappresentata dal Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti, verrà data una risposta concreta e auspico definitiva alla risoluzione di ogni problematica relativa ai collegamenti ed alla viabilità, consentendo possibilità di sviluppo e ripresa per le attività artigianali e commerciali del polo di Cerasolo Ausa”.