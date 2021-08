Ciclista investito sulla Statale, l'auto non si ferma: caccia al pirata. Le foto

Caccia a un pirata della strada. La polizia Stradale è alla ricerca della persona che sabato mattina, prima delle 8, ha investito un ciclista sulla Statale a Riccione. Il ferito è un 72enne riminese. A notare il ciclista a terra, a bordo strda, all'altezza del cimitero vecchio sono state degli automobilisti e che hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto immediati i soccorsi del 118 con un’ambulanza e un’auto medicalizzata. Il 72enne, che avrebbe riportato a causa della caduta un grave trauma cranico è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Gli agenti della Polziia Stradale sono al lavoro per risalire all’automobilista che, dai primi elementi in mano agli agenti, pare si sia fermato per poi ripartire senza prestare soccorso. Le forze dell'ordine stanno visionando le immagini delle telecamere per risalire alla sua identità.