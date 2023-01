Stati generali del Pd dedicati al Parco eolico, un summit pubblico sull'ultima versione del progetto

Il responsabile Ambiente del Partito Democratico della Città di Rimini, Elia Ricciotti, e il responsabile Urbanistica, Giovanni Casadei, insieme alla segretaria Fiorella Zangari, presentano la conferenza “Via col vento? Parliamo di eolico offshore”. Dopo la conferenza sulle Comunità energetiche, continua l’impegno da parte della segreteria del Pd riminese "perché – sottolinea Ricciotti – mai come in questo periodo di crisi energetica la politica deve in primis offrire gli strumenti per comprendere realmente cosa significa utilizzare le energie rinnovabili". L'appuntamento è in programma sabato, 21 gennaio, ore 9,30, presso la Sala Convegni di Riminiterme.

Da qui nasce la necessità di organizzare una nuova conferenza, questa volta sul “Parco Eolico riminese”. Aggiunge Zangari: "Lo scopo è quello di presentare l’ultima versione del progetto nel modo più semplice, comprensibile e dettagliato sui fattori climatici, energetici, turistico-economici ed ambientali legati alla sua possibile realizzazione".

"Senza la presunzione di esaurire l’argomento in una mattinata – dichiara Ricciotti – abbiamo cercato di costruire un folto parterre di ospiti per dare una visione a 360° del progetto, consci che probabilmente sarà solo la prima di altre conferenze sull’argomento per dare il dovuto spazio anche alle tante altre personalità che vorranno intervenire". "Allo stesso tempo – conclude Zangari – ricordiamo che l’evento è aperto a tutti e cercheremo a conclusione dell’evento di dare più spazio possibile agli interventi al pubblico".

L’evento vede la partecipazione di Andrea Gnassi (membro della commissione Attività produttive); Emma Petitti (presidente Assemblea Legislativa Emilia-Romagna; Vincenzo Colla (assessore Green economy Regione Emilia-Romagna); Anna Montini (assessore Ambiente Comune di Rimini); Luciano Natalini (Asso - Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile); Leonardo Setti (professore Unibo, ideatore Comunità Solari); Daniela Moderini (progettista Energia Wind); Giovanni A. Selano (progettista Energia Wind); Valeria Guarisco (general manager Visit Rimini); Patrizia Rinaldis (presidente Federalberghi Rimini).