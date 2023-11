Stati generali del turismo con la ministra Santanchè. Nei primi 9 mesi in Regione più arrivi e presenze

Turismo, destinazione futuro. L’Emilia-Romagna riunisce tutti gli amministratori, gli operatori e i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle cooperative e dei sindacati a Riccione, per guardare avanti e impostare il turismo di domani. Dopo i 60 milioni di presenze turistiche all’anno raggiunte nel 2019 - in soli 4 anni, nel 2015 l’Emilia-Romagna viaggiava ancora infatti sui 45 milioni -, l’emergenza pandemica prima e l’alluvione poi hanno segnato una brusca battuta di arresto per il settore. Nonostante questo, il bilancio dei primi nove mesi del 2023 ha confermato la resilienza del sistema turistico regionale, sia sul mercato italiano sia su quello internazionale. Tra gennaio e settembre si sono registrati +1,7% di presenze e +6,2% di arrivi rispetto allo stesso periodo del 2022.

Ma non basta. Nuove sfide - tra cambiamento climatico, crisi economica, nuovi competitor, overturism- impongono riflessioni e strategie per rafforzare e far crescere ancora di più il turismo dell’Emilia-Romagna. Questi i temi che faranno da filo conduttore della conferenza regionale: “#Turismo Emilia-Romagna destinazione futuro”, in programma giovedì 23 novembre al Centro congressi Palariccione, in via Virgilio 17, a Riccione, dalle ore 9,30 alle ore 18.

Ad aprire i lavori la relazione dell’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, mentre le conclusioni saranno affidate all’intervento del presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Previsti a fine mattina, gli interventi della ministra al Turismo, Daniela Santanchè, e del ceo di Enit, Ivana Jelinic. Molti i protagonisti del confronto che si alterneranno sul palco, tra questi, Marco Baroni (Titanka!) e Michela Ciccarelli (Zucchetti).

Due le tavole rotonde moderate dalla giornalista, Chiara Giallonardo, che approfondiranno i temi della giornata.

La prima dal titolo, “Dall’Oggi al domani: il turismo al centro delle politiche regionali e locali” dedicata sia agli amministratori delle grandi città sia dei centri più piccoli, vedrà gli interventi dei sindaci Matteo Lepore (Bologna), Jamil Sadegholvaad (Rimini), Katia Tarasconi (Piacenza), Luigi Zironi (Maranello nel modenese), Massimo Spigaroli (Polesine Zibello, nel parmense) e Valentina Pontremoli (Bardi, sempre nel parmense).

“Turismo economia circolare: stimoli per migliorare” è invece il titolo della seconda tavola rotonda con protagonisti i rappresentanti delle associazioni di categoria, cooperative e sindacati: Enrico Postacchini (presidente Confcommercio Emilia-Romagna), Dario Domenichini (presidente Confesercenti Emilia-Romagna), Paolo Cavini (presidente Cna Emilia-Romagna), Annalisa Sassi (presidente Confindustria Emilia-Romagna), Daniele Montroni (presidente Alleanza delle Cooperative Italiane Emilia-Romagna) e Davide Guarini (segretario generale nazionale Fisascat Cisl).

La conferenza regionale è organizzata in collaborazione con Apt Servizi Emilia-Romagna, media partner Qn.