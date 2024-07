Da Usa e Regno Unito per comprare casa in Emilia Romagna, le richieste crescono del 5%

Le richieste per immobili dell’Emilia Romagna crescono del 4,89% nel primo semestre 2024. Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato agli acquirenti esteri interessati a comprare un casa in Italia, mette in luce le località più richieste, le province più gettonate e le caratteristiche preferite degli immobili in questa regione. Sempre più americani e inglesi cercano casa nella regione.

Le province più gettonate

A livello provinciale, Ferrara si distingue nettamente come la destinazione più ricercata, attirando il 36,3% delle richieste. Questa provincia affascina per la sua offerta di immobili storici e la qualità della vita. Bologna, con il 20% delle richieste, segue da vicino, grazie alla sua combinazione di opportunità lavorative, culturali e universitarie.

Parma registra un 8,3% delle ricerche, mostrando una crescita del 23,1% rispetto al primo semestre 2023. Ravenna attira l'8% delle richieste, mentre Modena, con un incremento del 20,8%, si posiziona al quinto posto (7,5% sul totale delle richieste). Seguono Rimini (7%), Forlì-Cesena (6,2%), Piacenza (5,2%) e infine, Reggio Emilia, con il 1,6%, chiude la lista.

I comuni più ricercati in Emilia-Romagna

La classifica dei comuni emiliani più ricercati su Gate-away.com evidenzia l'attrattiva di diverse località. Al primo posto si trova Cento, seguono Brisighella, Fiscaglia. Monchio delle Corti, Riva del Po, Bologna, Comacchio, Camugnano, Farini e Castel d'Aiano.

Provenienza delle richieste

Le richieste per immobili in Emilia Romagna provengono principalmente dagli Stati Uniti, che rappresentano il 24,1% del totale e mostrano un incremento del 14,8%. Gli acquirenti americani sono attratti dal patrimonio culturale e dalla qualità della vita della regione. Il Regno Unito segue con il 14,3% delle richieste, registrando un aumento del +19,6%.

Gli stranieri in Italia al momento della richiesta di immobili rappresentano il 12,2% delle richieste, seguiti dalla Germania con l'11,7%, seguono Canada (4,9%), la Francia (3,9%) e Israele (2,9%, con un aumento del 10%). L'Austria chiude con il 2,3% delle richieste.

Tipologia di proprietà

Gli acquirenti mostrano una chiara preferenza per le case singole, che rappresentano l'89,1% delle richieste, rispetto agli appartamenti, che costituiscono il 10,9%. In particolare, cresce l'interesse per le ville, con un incremento del 32% nelle richieste. Le proprietà preferite sono quelle già restaurate e abitabili (64,%), con oltre 120 mq (81,6%). Inoltre, caratteristiche come il giardino (85,5%) e il terreno (37,3%) sono particolarmente apprezzate, riflettendo una tendenza verso la ricerca di spazi verdi e privati.

Fascia di prezzo

Il 38,6% delle richieste riguarda proprietà sotto i 100.000 euro. La fascia di prezzo tra 100.000 e 250.000 euro raccoglie il 26,2% delle ricerche, mentre il 18,9% degli acquirenti si orienta verso proprietà tra 250.000 e 500.000 euro. Gli immobili tra 500.000 e 1.000.000 euro rappresentano l'8,6% delle richieste, mentre quelli oltre il milione di euro costituiscono il 7,8%.

"I numeri dell’Emilia Romagna di questo primo semestre sono indicativi di un trend positivo sul fronte dell'interesse degli investitori internazionali – conclude Simone Rossi il cofondatore di Gate-away.com - Da questo settore di mercato arrivano sempre più nuove opportunità di vendita, ma comprendere le esigenze degli stranieri richiede agli agenti immobiliari una conoscenza approfondita del mercato internazionale: chi sono i potenziali acquirenti stranieri, come comportarsi con loro e adattare le strategie di marketing di conseguenza. Per distinguersi dalla concorrenza, che non sono le altre agenzie italiane ma le altre nazioni, come Spagna e Francia per esempio”.