La statua di Marco Pantani saluta la piazza sull'Acqua. "Perchè spostarla? Quello era il posto giusto"

“Perché spostare l’opera dedicata a Pantani?”. E’ questa la domanda che si pone Gabriele Colonna, segretario di Rinascita Civica. La statua a firma del designer Aldo Drudi era stata inaugurata nella piazza sull’Acqua, a poca distanza dal Ponte di Tiberio, alla vigilia della tappa del Tour de France. Ma durante le scorse ore è stata rimossa. Nulla che non era programmato: dato che sin dalla presentazione degli eventi collaterali legati al Tour l’amministrazione aveva spiegato che avrebbe poi trovato una nuova collocazione. In una rotonda o nel nuovo Parco del Mare.

Sostiene Gabriele Colonna: “Vero è che in occasione dell’inaugurazione gli assessori Morolli e Lari avevano annunciato che sarebbe stata cercata una collocazione diversa però onestamente con il passare dei giorni la collocazione scelta per l’opera si era rivelata già perfetta sia per il contesto da cui è attorniata che per il fatto che quell’area spesso si popola di persone che si dedicano allo sport e all’attività fisica e quindi la presenza di un monumento commemorativo di un grande campione come Pantani si era dimostrata una ottima decisione. Forse la si poteva lasciare lì, forse il luogo si sarebbe così potuto ribattezzare in piazza sull’Acqua “Marco Pantani”, forse per una volta si era già fatta la scelta giusta”.