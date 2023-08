Stazionavano abusivamente con i loro caravan nel parcheggio dello Stadium, denunciate otto persone

Sono state denunciate e sanzionate le otto persone trovate a stazionare abusivamente l'area del parcheggio antistante lo Stadium, chiuso all’accesso al pubblico. L'intervento è stato portato a termine venerdì pomeriggio (11 agosto) dalla squadra amministrativa della polizia locale di Rimini, che ha provveduto a identificare gli occupanti che erano riusciti a introdurre i propri caravan nell'area oltrepassando i marciapiedi che circondano la zona.

Una volta raccolte le generalità, il personale ha proceduto alla denuncia per occupazione abusiva dell’area, chiusa all’accesso al pubblico da un'apposita ordinanza comunale. I titolari dei mezzi sono stati sanzionati per la violazione del codice della strada e gli occupanti sono stati allontanati. La Polizia locale ha inoltre richiesto l’intervento di Hera per ripristinare la pulizia e il decoro dell’area, oltre ad implementare ulteriormente le barriere che precludono l’accesso al parcheggio.