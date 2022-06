Sangue fuori dalla stazione, accoltellato un minorenne. E' in grave condizioni, caccia al responsabile

Ancora un accoltellamento a Rimini. Ancora di fronte all’ingresso della stazione ferroviaria. E’ in corso l’intervento della Polizia di Stato a seguito di una chiamata di richiesta soccorso. Il fatto è accaduto attorno alle 19,45, sulla strada davanti alla stazione, nelle immediate vicinanze del fast food. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe un minorenne, che è da poco stato trasportato con l’ambulanza in ospedale, in gravi condizioni. L'autore dell'accoltellamento, avvenuto con un coccio di bottiglia, sarebbe un 24enne di nazionalità marocchina fuggito dopo aver commesso l'aggressione. Le prime immagini fanno ripiombare indietro le lancette allo scorso novembre, dato che coinvolta è la stessa zona della pensilina dei bus dove è avvenuto l’omicidio sempre per accoltellamento in cui ha perso la vita Galileo Landicho.

Seguono aggiornamenti