Dalla Stazione alla Fiera lungo un percorso di 4 chilometri, il nuovo Metromare prevede sette fermate

Durante gli scorsi giorni la giunta comunale di Rimini ha approvato il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della seconda tratta del Metromare, che collegherà la stazione ferroviaria di Rimini al quartiere fieristico. Ricevuto l’ok da parte della giunta, il progetto è stato pubblicato in Albo pretorio con delle informazioni aggiuntive sullo sviluppo dell'elaborato. In particolare emerge come la nuova linea si estenderà su un percorso di 4,1 chilometri, con la previsione di realizzare sette nuove fermate.

Nel contesto dell’attuale sistema di trasporto rapido Costiero Trc, che si estende tra Rimini Fs e Riccione Fs, il progetto prevede il prolungamento a nord fino al quartiere fieristico. L’estensione garantirebbe un facile e rapido collegamento tra le attuali 17 fermate della linea Trc e il polo Fiera, fornendo oltremodo all’utenza fermate aggiuntive dislocate lungo il percorso da Rimini Fs a Rimini Fiera.

La proposta prevede una linea, di lunghezza pari a circa 4,1 km, che si sviluppa su un tracciato in sede riservata, garantendo tempi di percorrenza certi anche in presenza elevati flussi di traffico veicolare. La linea è prevista a singola via di corsa con 2 capolinea e 5 fermate intermedie tutte a doppia corsia per l’intersezione dei veicoli. Le fermate previste sono le seguenti: fermata 1 Rimini FS; fermata 2 Principe Amedeo; fermata 3 Borgo San Giuliano; fermata 4 Antonio Labriola; fermata 5 Celle; fermata 6 Italia; fermata 7 Rimini Fiera.

La nuova tratta Rimini Stazione-Fiera è estensione dell’infrastruttura esistente pertanto nel progetto ne condivide il Posto centrale di controllo (Pcc) e gli impianti di linea. L’obiettivo è quello di procedere con l’aggiudicazione dei lavori entro il 2023 e di completare dell’intervento entro il 2026.