Stazioni sci, Bonaccini: "Subito i ristori. Sono vacanze rischiose, curioso che la Svizzera le permetta"

Se le stazioni sciistiche "non riaprono fino ai primi di gennaio servono ristori subito e adeguati". Lo dice il presidente dell'Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, che mercoledì su La7 torna sul tema delle settimane bianche. Secondo Bonaccini non è tanto lo sciare in quanto tale, sport che si pratica "all'aria aperta e quasi sempre col casco", a creare il rischio, "il problema riguarda ciò che attorno alle vacanze, cioè eventuali assembramenti nei luoghi oltre le piste da sci".

Sul tema comunque "mi interessa ragionare insieme al Governo e insieme all'Europa. Mi pare che l'Austria stia decidendo di tener chiuso, Francia e Germania hanno chiesto all'Unione europea di prendere una decisione per le regioni alpine uniforme e tenderebbero alla chiusura. La Svizzera la trovo un po' curiosa, è uno degli stati messi peggio in questo momento, con le terapie intensive che stanno esplodendo e si permette di riaprire".

(Agenzia Dire)