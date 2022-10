Stefano Accorsi a Viserba per girare il suo ultimo film

Sono iniziate all'alba di mercoledì le riprese dell'ultimo film di Stefano Accorsi che ha scelto il lungomare di Viserba per giare alcune scene di “Un amore”, commedia romantica di Sky diretta da Francesco Lagi. Sulla nuova pellicola c'è il massimo riserbo anche se, pare, farà parte di una serie e oltre alla Riviera vede come location anche Bologna dove, nei giorni scorsi, la troupe ha già lavorato. Nonostante l'ora mattutina, la presenza dell'attore bolognese e degli addetti al film ha attirato l'attenzione di molti passanti incassando l'apprezzamento anche dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Rimini, il viserbese Mattia Morolli, esprime comunque la sua soddisfazione: “Un bel riconoscimento per il Lungomare Nord”.