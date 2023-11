Stefano Bonaccini ed Emma Petitti ospiti a San Clemente

Oltre 200 persone mercoledì sera hanno affollato il Teatro “ G.Villa” di Sant’ Andrea in Casale a San Clemente per l’iniziativa “La Regione al lavoro - Dalla Valconca all’Italia: le sfide per il futuro”, che ha visto un dialogo su Europa, Sanità, Parità di genere e territorio tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e la Presidente dell’ Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti intervistati dalla giornalista, Giovanna Bartolucci.

La serata si è aperta con il saluto della Sindaca del Comune di San Clemente Mirna Cecchini, che ha voluto porre al centro l’impegno della Regione con risorse economiche verso il comune e il suo territorio, sono seguiti poi i saluti del Segretario del PD della Valconca, Christian D’Andrea, che ha voluto ricordare che nei 5 comuni al voto in vallata nel 2024 il Partito Democratico ci sarà e vorrà dare un contributo chiaro e preciso per mettere al centro i bisogno delle comunità e infine, è seguito il saluto del Segretario del PD provinciale, Filippo Sacchetti, che ha voluto ricordare il bellissimo risultato della vittoria al Consiglio di Stato del ricorso presentato dalla maggioranza a Riccione. Erano presenti in prima fila tanti amministratori e sindaci della Valconca e della Provincia di Rimini.

Un dialogo tra Bonaccini e Petitti, che ha visto toccare tanti temi di stretta attualità, dalle elezioni europee, in cui Petitti ha posto l’accento per la costruzione di un’ alleanza larga tra le forze progressiste, passando per l’ alluvione in Romagna dove il Presidente Bonaccini ha voluto ricordare che è in campo per sostenere chi è stato colpito arrivando sino alla sanità, per i quali entrambi hanno voluto ricordare l’approvazione in Assemblea Legislativa la legge regionale per invitare le Camere a portare il finanziamento al 7,5% del PIL. L’ iniziativa si è conclusa, con l’invito a partecipare alla manifestazione nazionale del Partito Democratico prevista per Sabato 11 Novembre in Piazza del Popolo a Roma