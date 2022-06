Stefano Piccioni perde la sua battaglia contro il male, Riccione in lutto per la morte del politico

Riccione in lutto per la scomparsa, a soli 61 anni, di Stefano Piccioni noto tipografo della Perla Verde e personaggio politico della città. Presidente della Cna fino al 2003 si era poi candidato per le file del centrosinistra ricoprendo per 10 anni la carica di consigliere comunale dei Ds prima e del Partito Democratico poi, anche come capogruppo e delegato alla Sanità. Colpito da un male incurabile, Piccioni ha lottato fino alla fine ed è spirato nella giornata di giovedì. Domenica 5 giugno alle ore 20,30 sarà recitato un rosario nella chiesa di San Martino in Viale Diaz. Sempre qui lunedì sarà celebrata la funzione funebre a partire dalle ore 10.