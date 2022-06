Stessa spiaggia, stesso mare per le due sorelle della provincia di Brescia: da 52 anni fedeli a Viserbella

Stessa spiaggia, stesso mare per le sorelle Elisabetta e Giovanna Necchini, provenienti da Sirmione, in provincia di Brescia. Sono il tipico esempio di fedeltà alla riviera riminese che si tramanda da generazione in generazione. Da ben 52 anni, infatti, passano le loro vacanze sotto gli ombrelloni del bagno Marina di Viserbella 48-49, portando con loro le rispettive famiglie. Fedeltà e simpatia che ne hanno fatto le beniamine dei titolari dello stabilimento balneare e di tutti gli altri ospiti.