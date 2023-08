Stipendi bassi e caro affitti, il sindaco risponde al Siulp: "Tema vero, ma la città destinatario sbagliato"

La segretaria generale provinciale del Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) Monica Staurenghi ha scritto una lettera indirizzata al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad per porre l’attenzione su una serie di tematiche che riguardano gli agenti che operano in città. In particolare il tema si poteva riassumere così: "Affitti troppo cari e stipendi bassi, i poliziotti chiedono il trasferimento". Ricevuta la lettera, ora interviene il sindaco Jamil Sadegholvaad: “Ho letto con attenzione e interesse il comunicato del Siulp. Comprendo e condivido il grido di allarme in merito all'evidenziata esigenza di alloggi ad affitto calmierato espressa da parte di un sindacato che, insieme a tanti altri sindacati di Polizia, in più circostanze ha anche giustamente ribadito la necessità di vedersi riconosciuto uno stipendio adeguato all’impegno e alla responsabilità del ruolo che le donne e gli uomini in divisa ricoprono. Richiesta più che legittima, indirizzata però, mi si permetta di evidenziare, al destinatario sbagliato”.

“C’è una forte consapevolezza da parte dell’Amministrazione comunale di Rimini della questione 'caro canoni', che riguarda come è noto praticamente la stragrande maggioranza degli 8 mila comuni d'Italia e che coinvolge famiglie, lavoratori stagionali, studenti universitari e non da ultimo il personale delle forze dell’ordine – prosegue il sindaco -. Questa città ha già provveduto nel passato meno recente e quello più recente a mettere in campo strumenti urbanistici, protocolli e convenzioni per dare una risposta concreta al problema: una prima volta con l'autorizzazione alla realizzazione della nuova Questura, voluta dal Ministero dell’Interno, realizzata da un privato ma oggi ‘monumento abbandonato’ che pesa sulla schiena dell'incolpevole comunità riminese. Stiamo parlando di quasi un centinaio di alloggi, già costruiti, per gli agenti di Polizia e pronti da... almeno 15 anni”.

“Detto ciò raccolgo l'appello del sindacato di Polizia, lo giro per competenza alla Prefettura e al Viminale – conclude il sindaco -. Se lo Stato italiano dovesse tornare a battere un colpo sul tema generale e anche sul tema particolare del caro affitti, con un accordo, un protocollo, un tavolo di confronto, Rimini farà la sua parte sedendosi con Bologna, Milano, Roma, Venezia, Vicenza. Firenze, Torino, Napoli, Palermo e gli altri 8mila comuni alle prese con l'identica criticità. A partire da quello che si sta progettando e realizzando sull'area dell'ex Caserma Giulio Cesare come nuova Cittadella della Sicurezza. Concludo, ringraziando tutte le forze dell'ordine impegnate in questi giorni e nei prossimi a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza ai milioni di persone sulla riviera romagnola. Un grazie sincero per il vostro lavoro a nome della città di Rimini e della Provincia che mi onoro di rappresentare”.