"Stipendi e straordinari non pagati a 2 lavoratori, basta sfruttamento stagionale": presidio solidale

"Nella mattinata di ieri 18 marzo la campagna 'Mai più sfruttamento stagionale' insieme al sindacato Usb ha messo in atto un presidio solidale con due lavoratori stagionali, che hanno avviato con il nostro sindacato un percorso vertenziale, e avrebbero dovuto svolgere un incontro con l'azienda presso l'ispettorato del lavoro di Rimini per avere finalmente riconosciuti i propri diritti: gli stipendi, gli straordinari e il Tfr non pagati dall'azienda".

Ne dà notizia il sindacato aggiungendo che "questi lavoratori, che operavano in uno stabilimento balneare, hanno visto i loro diritti negati, hanno lavorato il doppio delle ore rispetto al massimale previsto dal Ccnl, con turni massacranti e senza giorni di riposo, per più di cinque mesi".

"Tale incontro non si è concretizzato, vista la concomitanza venerdì dello sciopero nazionale indetto dai lavoratori dell'Ispettorato del lavoro, uno sciopero giusto che noi appoggiamo e che richiedeva il potenziamento di un organo fondamentale, che svolge un ruolo importantissimo nella tutela di chi lavora. Successivamente a questo momento gli attivisti, le attiviste e alcuni lavoratori si sono recati presso la sede dell'Associazione Albergatori di Rimini per rispondere alle dichiarazioni della sua presidentessa, la signora Patrizia Rinaldis, la quale aveva dichiarato non molti giorni fa che "ai dipendenti non puntiamo la pistola".

"Abbiamo voluto portare un messaggio chiaro alla principale rappresentanza datoriale nel settore alberghiero: i lavoratori e le lavoratrici del turismo non resteranno in silenzio ma si stanno organizzando anche per la stagione a venire, come hanno fatto negli ultimi anni, con la campagna Mai più sfruttamento stagionale' e il sindacato USB".