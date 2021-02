Stipula un'assicurazione on line e viene truffato, per l'automobilista il danno e la beffa

Oltre al danno anche la beffa per un automobilista misanese finito truffato da un'assicurazione on line che, alla fine, si è anche ritrovato la propria venire auto sottoposta a fermo amministrativo. L'uomo, secondo quanto emerso, nei primi giorni di gennaio ha iniziato a cercare una polizza Rc auto per il proprio veicolo su internet ed è stato attirato dalla pubblicità di un broker che forniva il servizio a prezzi vantaggiosi. E' così iniziata la trattativa, tutta avvenuta via Whatsapp, fino a quando l'acquisto si è concluso con l'automobilista che ha inviato 270 euro per ottenere la copertura di 2 mesi tramite ricarica PostePay. Il broker, con sollecitudine, una volta incassato il denaro ha inviato via mail un contratto che dall'aspetto appariva in piena regola ma per l'automobilista la doccia fredda è arrivata dopo nemmeno un mese. Transitando nel territorio di Misano, infatti, è incappato nelle telecamere Targa System che in tempo reale leggono le targhe dei veicoli in transito facendo scattare l'allarme se l'auto è sprovvista di assicurazione o non è stata sottoposta a revisione.

Una pattuglia della Municipale, quindi, ha provveduto ad intimare l'alt all'automobilista che in buona fede ha mostrato la documentazione fornitagli dal broker. Gli accertamenti telematici, però, non hanno trovato traccia della polizza e lo stesso broker dopo un'inutile tentativo di cercare di contattarlo si è fatto di nebbia. Per l'automobilista, quindi, oltre alla multa è scattato anche il fermo amministrativo del veicolo e l'uomo non ha potuto far altro che sporgere denuncia su quanto accaduto. Secondo quanto emerso, negli ultimi tempi il personale della polizia Intercomunale di Riccione - Misano Adriatico - Coriano ha scoperto oltre una decina di automobilisti risultati truffati dopo aver stipulato un contratto servendosi dei broker on line.