La sua verità a "Chi l'ha visto?": "Sto bene e non sono scomparsa. Ero al limite, sono fuggita"

Non era scomparsa ma fuggita. E’ questo l’epilogo del caso di Morciano di Romagna, dove il signor Marzio durante le scorse settimane aveva dato l’allarme per l’allontanamento dall’abitazione in cui vivevano dell’ex moglie Enrica. A sollevare il caso è stata la trasmissione tv “Chi l’ha visto?”, che a più riprese è giunta con una troupe nel riminese per raccontare la storia. E’ stata la stessa Enrica a porre la parola fine sulla vicenda raggiungendo la Rai e lasciando un messaggio in segreteria. Una volta ricontattata, la signora ha spiegato ai giornalisti di "Chi l’ha visto?" di essere fuggita: “Io sto bene però quella persona che avete fatto vedere in televisione non è una persona affidabile - ha detto -, vi ha preso in giro tutti quanti. Lui lo sa benissimo perché me ne sono andata, mi ha illuso e mi ha presa in giro. Io mi sono fidata perché pensavo che dopo 20 anni fosse cambiato. E non era cambiato. Alle prime avvisaglie ho preso su e me ne sono andata”.

"Sono molto preoccupato - aveva spiegato l'uomo -. Tutto è avvenuto all'improvviso: io mi sono addormentato dopo pranzo davanti alla televisione e, quando mi sono svegliato nel tardo pomeriggio, lei non c'era più". La coppia, dopo il matrimonio avvenuto in età giovanissima, aveva trascorso un periodo burrascoso tanto da interrompere la relazione e divorziare una ventina d'anni fa. Nell'estate del 2023, però, in seguito ad alcuni problemi di salute della 70enne i due si erano ritrovati e la donna era tornata a vivere con l'ex. L'ultimo avvistamento, prima del caso sollevato da "Chi l'ha visto?", risaliva allo scorso 28 novembre.

In trasmissione il signor Marzio ha detto: “Mi fa piacere che stia bene, mi aspettavo che mi chiamasse per un confronto”. La donna ha continuato a ripetere “litigavamo dal mattino alla sera. Ho lasciato tutto, uno che scappa vuol dire che è arrivato al limite”. La trasmissione “Chi l’ha visto?” ha provveduto a cancellare dalle sue banche dati e dal web l’appello di ricerca persona scomparsa.