"Sto tenendo la droga per un mio amico", minorenni denunciati per spaccio

Una scusa poco credibile quella fornita da due ragazzini, un 16enne italiano e un 17enne bielorusso, fermati martedì sera da una pattuglia della polizia di Stato mentre fumavano uno spinello. I minorenni sono stati notati intorno alle 21 lungo viale principe Amedeo da una Volante con gli agenti che li hanno riconosciuti in quanto già da tempo si aggiravano nella zona e hanno deciso di fermarli per un controllo. Alla vista delle divise l'italiano ha subito gettato a terra sia quella che sembrava una sigaretta che un involucro di plastica. Sentito l'inconfondibile odore della marijuana, il personale della Questura ha provveduto a una perquisizione e il 16enne è stato trovato in possesso di 14 grammi dello stupefacente. Allo stesso tempo hanno recuperato sia il mozzicone, risultato essere uno spinello, e l'involucro di plastica anche quello intriso di droga. I minorenni hanno quindi cercato di confabulare tra loro per fornire una versione credibile sul possesso dello stupefacente e, l'italiano, ha dichiarato che la marijuana non era sua ma di custodirla per un amico e di avere appuntamento con lui alla stazione per riconsegnarla. Una storia che non ha convinto gli agenti della Volante che hanno denunciato a piede libero i minorenni per detenzione ai fini di spaccio in concorso.