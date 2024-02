Stop agli autovelox "per fare cassa", la proposta del ministro Salvini non piace agli amministratori locali

"Gli autovelox dovranno essere omologati a livello nazionale e i sindaci dovranno spiegare perché li mettono e dove”. A ribadirlo è il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che vuole limitarli via decreto a marzo: li ritiene uno strumento sproporzionato, usato per "fare cassa" dai comuni. Dalle amministrazioni locali, tuttavia, si levano gli scudi rispedendo al mittente le accuse di vessare gli automobilisti con le apparecchiature per il controllo dei limiti di velocità. "Gli autovelox non sono assolutamente dei sistemi per fare cassa ma per la sicurezza stradale - spiega l'assessore alla Polizia Locale di Rimini, Yuri Magrini. - Poi Salvini è il ministro e ha il potere di cambiare le leggi ma non quello di fare propaganda gratis. Ritengo che questa sia una polemica sterile e, per quanto riguarda Rimini, posso dire che in certe zone sono gli stessi cittadini a chiederci di implementare i rilevatori di velocità. Ad esempio a Viserba, nel tratto del Parco del mare nord che in inverno è aperto al traffico, ci segnalano come i veicoli corrano ben al di sopra dei limiti e rappresentano un vero e proprio pericolo. La proposta del ministro Salvini rischia di aumentare il problema della sicurezza rendendo ancora più pericolose le strade. Mi auguro che, dal Ministero, queste considerazioni vengano tenute in conto".

"Il centro di Cattolica è quasi tutto coi limiti dei 30 chilometri all'ora - spiega l'assessore alla Polizia Locale della Regina, Claudia Gabellini. - Nel nostro territorio abbiamo solo un autovelox che controlla il tratto della Statale Adriatica e, prossimamente, contiamo di installarne un secondo nel senso di marcia opposto dove c'è un'intersezione pericolosa. Questo potrebbe rientrare nei casi di riduzione di velocità di più di 20 km rispetto a quello previsto dal Codice per quel tipo di strada ma si tratterebbe di una scelta dettata da motivi di sicurezza e, comunque, chiederemo alla Prefettura una valutazione. Poi ci adegueremo nel caso di una nuova normativa ma, come amministrazione, siamo più favorevoli a nuove architetture stradali per rallentare la velocità dei mezzi".

"Al momento si tratta solo di una bozza e ho potuto vedere solo le anticipazione - aggiunge l'assessore alla Polizia Locale di Bellaria, Cristiano Mauri - e credo che il nostro territorio non sia interessato dai cambiamenti. Ritengo giuste le zone coi limiti dei 30 chilometri all'ora, che si trovano in punti particolari delle città, ma non che debbano essere presidiate con gli autovelox. Allo stesso tempo è sbagliato utilizzare i rilevatori di velocità per fare cassa piazzandoli subito dopo improvvisi limiti molto più bassi di quelli stabiliti dal Codice. I nostri autovelox, piazzati sulla Ss16, hanno già limiti alti e in quel tratto superare i 110 km vuol dire pestare sull'acceleratore e quell'apparecchiatura è stata installata per monitorare la strada più veloce del comune. In fine trovo sia corretto uniformare la normativa a tutto il territorio nazionale ma è anche vero che ogni realtà è diversa dalle altre così come le città più grandi sono diverse da quelle più piccole".

Cosa prevede la bozza del ministro Salvini

Secondo quanto emerso il provvedimento disciplinerà le modalità di collocazione e uso degli autovelox e, come spiegano al Mit, andranno installati in base al criterio esclusivo della tutela della sicurezza della circolazione e di stimolare comportamenti virtuosi. Il decreto disciplina i casi in cui non si possa procedere alla contestazione immediata, per i quali si pone particolarmente l’esigenza che il cittadino non si ritenga “ingiustamente vessato” dall’uso di questi dispositivi. Ma scendendo più nel dettaglio il provvedimento stabilisce anche che i tratti di strada dove gli autovelox possono essere utilizzati devono essere individuati con un provvedimento del Prefetto; ci deve essere la distanza di almeno un chilometro fuori dei centri abitati tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo; anche nei centri abitati sono previsti obblighi di segnalamento minimo.

Scatta poi il divieto di installazione nelle strade in cui vigono limiti di velocità particolarmente ridotta: il provvedimento fissa condizioni per l’uso dei rilevatori, disponendo - ad esempio - che non si possano utilizzare i dispositivi per le strade urbane laddove si impongono limiti di velocità inferiori a 50 chilometri orari. Per le altre strade (extraurbane) si può ricorrere all’uso degli autovelox solo nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia ridotto di più di 20 km rispetto a quello previsto dal Codice per quel tipo di strada. Al ministero spiegano ad esempio che sulle strade extraurbane principali, dove è fissato dal codice il limite di 110 km orari, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km orari ma non per limiti inferiori.

Contro autovelox selvaggio, e quindi per frenare la moltiplicazione dei dispositivi sulle arterie stradali viene fissata per la prima volta la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l’altro che sarà progressiva per tipo di strada. Infine il decreto precisa che l’uso di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento possono essere utilizzati senza contestazione immediata solo nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili. E in ogni caso gli autovelox a bordo delle auto delle forze dell’ordine devono comunque essere riconoscibili.