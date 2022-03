Stop al cambiamento climatico: migliaia di persone in spiaggia per una foto da guinness dei primati

L'impresa è stata compiuta. Sabato mattina sulla spiaggia di Rimini si è tenuto un evento davvero straordinario e mai visto prima: è stata realizzata la scritta umana contro il cambiamento climatico più grande del mondo, con un’estensione dalla spiaggia libera al bagno 11. Scritta composta da migliaia di persone che sono state immortalate da un satellite in volo a 620 km da terra.

Un messaggio da Guinness World Record per giungere forte e chiaro all’attenzione delle autorità mondiali, nato dall’idea di Alberto Starosta, uno dei 4 fondatori del progetto scientifico organizzatore “The Climate Route”. Un’iniziativa patrocinata dai Comuni di Rimini e Santarcangelo di Romagna proprio sulla battigia riminese per accendere l’attenzione su temi di grande attualità attraverso la creazione ‘umana’ di un font gigantesco fotografato dal cielo. All’evento hanno partecipato tantissime e tantissimi cittadini, tra cui molti ragazzi.

Non solo, al messaggio ambientalista è stata aggiunta anche la parola ‘war’ di fianco a ‘Stop’, perché, come spiegano gli organizzatori del progetto, “non si poteva ignorare quello che si sta verificando nel cuore dell’Europa. Una guerra ingiusta che minaccia il genere umano e il nostro stesso pianeta, con il rischio di esacerbare una crisi energetica già in atto. I conflitti armati sono strettamente connessi con l’emergenza climatica, sia come causa sia in quanto conseguenza”.

Un'impresa che è stata anche immortalata dal satellite Pléiades Neo che verso le 11 ha sorvolato il lido per catturare questo messaggio di forte attualità contro il cambiamento climatico, realizzato dai cittadini che a quell'ora si sono predisposti lungo i bordi delle lettere, riempite al centro con delle lenzuola bianche.