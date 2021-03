Stop all'AstraZeneca, l'insegnante già vaccinata: "Subito assalita dalla paura, ma ho fiducia nella scienza"

Divieto di utilizzo del vaccino anticovid AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. E’ questa la decisione presa lunedì dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa e va ricordato che è in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema (l'Agenzia europea dei medicinali). Una decisione assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei come Germania e Francia.

Tra le diverse categorie vaccinate con l'AstraZeneca ci sono anche gli insegnanti e, già nei giorni scorsi, dopo i casi nazionali e internazionali balzati alle cronache, ci sono stati alcuni medici di base che si sono trovati con diversi appuntamenti disdetti. Ma ci sono stati anche e soprattutto quelli che il vaccino lo hanno fatto, fra cui una insegnante riminese, che proprio sabato ha ricevuto una dose di siero del lotto abv5811, con data di scadenza il 6 giugno 2021. Un codice che appena lo ha letto sul foglio rilasciato dal medico l’ha fatta sobbalzare. "Corrisponde al lotto che ho appreso è stato bloccato lunedì in Italia. Non volevo crederci, ma è così".

"Fortunatamente non ho avuto reazioni troppo forti dopo aver ricevuto la dose – racconta – ad esempio so di persone che dopo il vaccino hanno avuto la febbre molto alta. Una possibilità che mi aveva anche preannunciato il medico, una normale reazione per cui sarebbe bastato prendere la tachipirina. Invece, ho solo avuto un forte mal di testa, nausea e una grande stanchezza che avverto ancora adesso dopo più di 48 ore dalla somministrazione”.

Dopo la notizia della sospensione temporanea del vaccino ansie e paure si stanno affacciando in queste ore e le chat tra chi ha fatto il vaccino e i familiari in apprensione sono roventi. “Un timore naturale, la paura in certi momenti si fa sentire più forte e non auguro a nessuno di vivere questi momenti, ma ho molta fiducia perché è un farmaco approvato. Non avendo disturbi gravi o particolari cerco di non farmi prendere dal panico, non voglio e non devo averne motivo. Voglio stare tranquilla il più possibile e spero che questa situazione non induca le persone a non vaccinarsi. E' l'unica maniera per poter uscire insieme da questa pandemia”.