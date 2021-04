Stop and Go di Rai2 torna in Emilia Romagna con una puntata dedicata alla Riders’ Land romagnola

E’ la Romagna de’ mutor, ma anche il nuovo volto di Rimini, tra mobilità sostenibile e il lungomare sempre più green e a misura d’uomo, il tema della puntata di sabato 10 aprile (ore 16.30) di Stop and Go. Il format di Rai 2 dedicato alle due e quattro ruote torna in Emilia Romagna, dopo le trasmissioni andate in onda tra dicembre 2020 e gennaio 2021 dedicate alla Motor Valley, per raccontare la Riders’ Land romagnola e la sua città simbolo, Rimini. Partenza dai “vicini” marchigiani, con il Castello di Gradara e il Ranch di Valentino Rossi a Tavullia, e prima tappa romagnola al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Qui la conduttrice del programma assieme a Marco Mazzocchi, Laura Forgia, ha incontrato il Direttore del circuito Andrea Albani e un team Porsche privato e visitato la “Race Control” dell’autodromo. Si tratta di un autentico gioiello di tecnologia che consente di governare con tempestività tutto quanto accade in pista, elevando ulteriormente lo standard di sicurezza, grazie ad un impianto tv che gestisce 30 telecamere fisse e 8 telecamere “Dome” comandate a distanza. Le immagini arrivano in tempo reale su 45 monitor installati nella sala della Race Control. Dopo un giro a centro pista in sella a un motorino elettrico, Laura Forgia ha provato il brivido del circuito in auto assieme al pilota Marco Cioci.

I due conduttori si sono poi ritrovati a Rimini per raccontare la Rimini del cambiamento. Partendo dall’Arco d’Augusto fino al Ponte di Tiberio con la piazza sull’acqua, il conduttore ha scoperto il fascino dei murales dedicati a Fellini nel Borgo San Giuliano, il nuovo Belvedere di Piazzale Kennedy da cui insieme a Laura, a bordo di un riscio’ elettrico, prodotto nell’azienda storica di Morciano di Romagna, ha percorso il lungomare pedonabile, soffermandosi sulle isole wellness del parco del mare. Sulla spiaggia da vivere anche fuori stagione Marco ha incontrato l’artista e ballerino Kledy Kadiu, che ha scelto Rimini per viverci, sul monopattino elettrico in grado di muoversi con facilità e abilità sulla sabbia per poi finire alla darsena di Rimini tra barche e case galleggianti. La puntata è stata realizzata in collaborazione con Visit Romagna, Apt Servizi Emilia Romagna, Comune di Rimini e Misano World Circuit Marco Simoncelli.