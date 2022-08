Stop ai venditori abusivi sulle spiagge, in arrivo rinforzi di personale e un veicolo 4X4

È stato sottoscritto martedì mattina (9 agosto), in sede di Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza presso la Prefettura, il protocollo d’intesa “Spiagge Sicure 2022” con il quale il Comune di Misano Adriatico si impegna ad incrementare la propria attività di vigilanza contro l’abusivismo commerciale. A tal riguardo è stato presentato un progetto, approvato dal Comitato e finanziato attraverso i soldi erogati dal Ministero dell’Interno, per l’acquisto di un veicolo 4X4 per il pattugliamento del territorio. Il progetto prevede inoltre l’assunzione di due unità di personale straordinario, per la durata di tre mesi, per la vigilanza al contrasto dell’abusivismo commerciale.

“Con la firma di questo protocollo – commenta l’assessore con delega alla Polizia locale Filippo Valentini, che lo ha siglato – proseguiamo il lavoro fatto in questi anni, insieme a Riccione, attraverso il Nac, il Nucleo Anti Abusivismo Commerciale. Un lavoro che sta portando dei risultati importanti e che vogliamo rafforzare ulteriormente. Grazie ai fondi ministeriali poniamo un altro tassello importante nelle attività che garantiscono la sicurezza e la legalità nelle nostre spiagge”.