Stop alla viabilità attorno allo stadio durante le partite del Rimini, il provvedimento vale tutto l'anno

In occasione dello svolgimento degli incontri di calcio del Rimini, valevoli per il campionato nazionale Lega Pro Serie C 2022/2023, la viabilità in zona stadio subirà le consuete modifiche. Il Comune di Rimini ha pertanto previsto l'attuazione della chiusura totale temporanea al traffico veicolare della zona antistante lo stadio Romeo Neri di Rimini e il divieto di sosta con rimozione coatta con le seguenti modalità.

Nelle giornate di svolgimento di tutti gli incontri ufficiali che il Rimini Football Club disputa presso lo stadio Romeo Neri, è disposta la chiusura totale al traffico veicolare della zona antistante lo Stadio, in particolare dell’area entro il perimetro ricompreso fra via Sonnino/ Mamiani e Machiavelli (che saranno comunque percorribili), via Balilla e via Maroncelli incluse, e via Lagomaggio (la quale sarà essa stessa interdetta al traffico nel tratto compreso dalla Via Mamiani esclusa alla Via A. da Brescia compresa). Il tratto di via Balilla, dalla Via Bacelli (che resta percorribile) alla Via Flaminia è considerato varco centrale al ‘Parcheggio e Settore Ospiti - P1’.

Il divieto di transito ha decorrenza da due ore prima dell'inizio di ogni incontro di calcio in cui partecipa la squadra del Rimini Football Club e termine decorse tre ore dall'orario d'inizio dell'incontro. La zona sarà delimitata da transennature e saranno autorizzati al transito solo i residenti, i mezzi di polizia e soccorso, oltre che, nelle vie indicate da segnaletica (intersezione vie Pellico/Sonnino/Mamiani), i mezzi di servizio legati all’espletamento della competizione e dei disabili.

All’interdizione della circolazione si aggiunge, con inizio quattro ore e mezzo prima dell'inizio di ogni incontro di calcio e come termine decorse tre ore dall'orario d'inizio dell'incontro, il divieto di sosta, con rimozione del mezzo, che riguarderà tutte le vie ricomprese all'interno del perimetro dell’area succitata, eccetto Piazzale del Popolo, dove è invece autorizzata esclusivamente la sosta dei veicoli della stampa accreditata, dei disabili, dei mezzi della lega calcio, dei dirigenti società sportive, delle squadre e della terna arbitrale.

Il divieto di sosta con rimozione include anche l’area parcheggio in via Sartoni antistante la piscina comunale (area di massima sicurezza del settore ospiti), e le -vie Sartoni e Masaniello, su ambo i lati, per gli interi tratti delle predette vie; - la Via Balilla, su ambo i lati, nel tratto dalla Via Masaniello alla Via Sartoni; - la Via Maroncelli, nel tratto dalla Via Balilla alla Via Pascoli. All'interno di suddetta area potranno invece parcheggiare i veicoli della tifoseria ospite, che avranno accesso dal varco centrale preposto.

In caso di variazione delle modalità di svolgimento degli incontri già previsti nel calendario, il Comune prevede e autorizza l'attuazione della chiusura totale temporanea al traffico veicolare della zona antistante lo stadio con le medesime modalità. Per il 2022 i prossimi incontri del Rimini Football Club al Romeo Neri sono previsti: domenica 2, 16, 23, 30 ottobre; 13 e 30 novembre; 11 e 23 dicembre.