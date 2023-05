Una storia lunga 50 anni, l'associazione Sub Rimini Gian Neri festeggia il traguardo con tutti i soci

In occasione della ricorrenza del 50° anniversario dell’Associazione Sportiva “Sub Rimini Gian Neri”, sabato 13 maggio, dalle 16,30 alle 18, si svolgerà la cerimonia celebrativa organizzata con il Patrocinio del Comune di Rimini. L’evento, che avrà luogo presso la Sala Convegni del Palazzo del Turismo di Rimini, sita in Piazzale Federico Fellini n. 3, sarà caratterizzato dall’incontro tra tutti i soci che hanno frequentato in questi cinquant’anni la “Sub Rimini Gian Neri”, da alcuni interventi da parte dei membri che maggiormente hanno segnato la storia dell’associazione e dalla presenza delle Autorità appartenenti alle Istituzioni pubbliche. Sarà altresì allestita una mostra fotografica e proiettato un breve filmato per ripercorrere, attraverso le immagini, le attività svolte in cinquant’anni di storia.

"Mezzo secolo di una realtà preziosa per il territorio di Rimini, che da cinque decenni promuove e diffonde la bellezza e il valore della pratica subacquea, attraverso la quale andare alla scoperta dello scrigno di tesori che si nasconde nelle profondità del nostro Adriatico - è il commento dell'assessore allo Sport del Comune di Rimini, Moreno Maresi -. Un'attività meravigliosa, verso l'ignoto", che alla base presuppone un ricco know how e una squadra di esperti: la Sub Rimini Gian Neri è un fiore all'occhiello, un'eccellenza del vasto mondo delle immersioni".

Oggi la scuola si occupa dell’organizzazione di corsi di qualsiasi livello (Apnea, ARA, Subacquea Tecnica, Primo Soccorso, Protezione Civile) mentre, per tutti gli associati appassionati di subacquea, la società organizza e mette in pratica rilevanti eventi didattici, ricreativi e sportivi, anche in collaborazione e in sinergia con altri sodalizi: nello sport, nella tutela dell’ambiente e nella divulgazione di ecologia e biologia marina. Continuano le attività del Gruppo di Protezione Civile svolte, tra l’altro, non solo sott’acqua: nelle grandi emergenze – anche nazionali – il “Gruppo di Protezione Civile” è spesso presente, attivandosi anche nelle mansioni più umili.

Che cos’è oggi la Sub Rimini Gian Neri? Riconoscimenti al merito sportivo, una scuola di eccezione, tantissimi soci, eventi, socialità, tempo libero, qualità della vita, passione e tanto altro. Il vecchio caro “Capanno” è ormai troppo stretto, ma la vera casa della Società è il mare e il mare è grande e può accogliere tutti. Talvolta sembra impossibile riuscire a promuovere, organizzare e gestire tutte queste attività, ma cinquant’anni di storia hanno insegnato molto: sono stati il lavoro di tutti, la passione e la collaborazione dei tanti soci che compongono lo spirito dell’Associazione a far diventare “grande” la Sub Rimini Gian Neri.