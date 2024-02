Era in servizio dal lontano 1976, lo storico comandante della Polizia locale va in pensione

La sindaca Franca Foronchi e l’assessora alla Polizia locale Claudia Gabellini hanno salutato il comandante Ruggero Ruggiero che dal 1 gennaio è in pensione. “In questi due anni di mandato abbiamo potuto apprezzare la passione e professionalità con cui ha svolto il suo incarico – hanno commentato la prima cittadina e l’assessora –. Grazie da parte nostra e di tutta l’amministrazione comunale. Ora comincia una nuova vita e gli auguriamo che sia piena di soddisfazioni”.

Ruggiero lascia la divisa dopo 47 anni di carriera nel Comune di Cattolica dove è entrato in servizio nel ’76. Il 1° febbraio ha salutato e ringraziato tutti i colleghi alla presenza della Sindaca Foronchi, dell’Assessora Gabellini e anche delle altre forze dell’ordine, Carabinieri, Guardia di finanza, Capitaneria di Porto e don Andrea, parroco di San Pio V. A prendere il testimone è il vicecomandante Alberto Gasparotto che è già in servizio come comandante dal 1° gennaio.