Lo storico tifoso del Rimini compie 70 anni, i supporter lo festeggiano con cori, fumogeni e striscioni

Domenica, 21 aprile, giornata di festeggiamenti per i tanti tifosi del Rimini Calcio che hanno voluto onorare i 70 anni dello storico supporter Rolando Bonsi. "In molti ci siamo riuniti per brindare all’amico e compagno di avventure: tra ricordi, emozioni e cori indimenticabili, Rolando ha abbracciato uno ad uno con quella forza e genuinità che lo ha sempre contraddistinto, allo stadio e nella vita. Il tempo passa severo, ma il cuore di un tifoso rimane sempre pulsante e fedele, proprio come insegna questo baldo fedelissimo il quale, nonostante non sia proprio più un ragazzo, non ha alcuna intenzione di abbandonare gli spalti e anzi, mai domo continua a ruggire: forza vecchio cuore biancorosso”.