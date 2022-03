Strada Marecchiese, Orizzonte Comune: "Sottoscritto un accordo, ma si pensa a progetto alternativo"

Si è svolto presso la sede del Museo Naturalistico del Parco Sasso Simone e Simoncello a Pennabilli l’incontro organizzato dal Comitato Valmarecchia Futura per condividere i risultati del sondaggio esplorativo riguardante la nuova SS258. Il comitato propone la realizzazione di un nuovo tracciato alternativo all’attuale Marecchiese. La riunione aveva come obiettivo quello di informare la cittadinanza in merito a questo progetto e creare partecipazione attorno allo stesso.

Ma secondo il gruppo consiliare Orizzonte Comune "l'iniziativa è in chiara contrapposizione con l’accordo per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ”che prevede interventi di miglioramento e riqualificazione dell’attuale tracciato.

"In concreto, tale studio di fattibilità implica un impegno economico quantificabile in 25.000 euro di cui il 25% a carico della provincia ed il restante ripartito fra tutti i comuni della valle firmatari dell’accordo. Alla luce di questi fatti emerge il fondamentale ruolo di coordinamento svolto dalla Provincia di Rimini. Emerge, inoltre, l’ambiguità dell’amministrazione comunale di Pennabilli, che nelle sedi istituzionali sottoscrive l’accordo sopra citato ed il relativo impegno economico, mentre in contesti non ufficiali si fa promotrice di progetti in netta contrapposizione a quello siglato", conclude Orizzonte Comune.