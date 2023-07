La strada per l'ospedale più sicura, terminati i lavori riqualificazione di via Beethoven

Terminati da pochi giorni i lavori di riqualificazione in via Beethoven, una delle strade tra le più frequentate perché unica per il collegamento con l'Ospedale Cervesi. La scelta progettuale è stata quella di mantenere intatta la struttura dell'asse, quindi con alberi lato Rimini e parcheggi lato Pesaro. Importante per i pedoni l'intervento sul marciapiede che corre lungo tutto l'asse della strada che collega via Cabral con l'ospedale, qui il marciapiede è stato raddoppiato e dotato di un percorso tattile per permettere a tutte le utenze un passaggio in sicurezza. Non da meno è stato il lavoro effettuato per l'eliminazione delle radici con la creazione di grandi aiuole per permettere ai pini presenti di avere un area a disposizione per "respirare".

Questo intervento su via Beethoven, del valore complessivo di oltre 100 mila euro, si va ad aggiungere a quello terminato poco prima dalla stessa ditta su via Garibaldi che ha avuto un costo per le casse comunali di circa 165 mila euro. Sono già previste per entrambi gli assi le opere di realizzazione della segnaletica orizzontale che andranno a terminare definitivamente gli interventi.

"Dopo anni di mancate manutenzioni, nel corso degli ultimi 9 mesi – sottolinea l'Assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni - siamo riusciti a risolvere molte situazioni di pericolosità che erano presenti a Cattolica. Abbiamo riqualificato la via del Turismo, una delle vie d'ingresso alla parte turistica di Cattolica, in contemporanea sono partiti i lavori di riqualificazione delle vie delle Regioni con un intervento serio di messa in sicurezza per i pedoni su via Toscana e, appena Hera terminerà i lavori sui sotto servizi, ripartiranno le opere in quegli assi. Opere che hanno riguardato anche i marciapiedi di via Verdi nel tratto a mare al fine di consentire il transito a tutte le utenze grazie ad una larghezza minima garantita di 90 centimetri. In primavera abbiamo portato a termine una serie di interventi sulla via Ferrara, Mancini e Fiume. Un programma – conclude Uguccioni - che abbiamo intenzione di proseguire, in autunno partiranno infatti i lavori sulla via del Porto e in altri assi che sono in via di definizione".