Le strade si trasformano in un cantiere, da via Manzoni alla Sp49 raffica di modifiche alla viabilità

È iniziato lunedì (10 ottobre) il nuovo lotto di lavori di Hera per la riqualificazione della rete idrica e la connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino, che interesserà le vie Manzoni, Cupa e Trasversale Marecchia. Ha preso avvio il completamento della posa di nuova condotta idrica in via Manzoni, che fino al 28 ottobre sarà a tutti gli effetti area di cantiere: dalle 7,30 alle 19, dal lunedì al venerdì, sono vietati transito e sosta ai veicoli, ma l’accesso alle abitazioni sarà garantito attraverso percorsi pedonali.

A partire da lunedì 17 ottobre i lavori si estenderanno anche nel tratto di via Cupa compreso tra le vie Manzoni e la rotatoria con la Santarcangiolese, che fino a venerdì 22 ottobre sarà percorribile a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri in caso di traffico intenso, nella fascia oraria compresa tra le 7,30 e le 19. A partire dalle ore 2 del mattino di martedì 11 ottobre, invece, è prevista l’asfaltatura di parti ammalorate della SP49 Trasversale Marecchia, nel tratto compreso tra il ponte sul Marecchia e via Tomba dove nei giorni scorsi Hera ha effettuato i lavori sulla rete idrica. L’intervento si svolgerà prevalentemente in orario notturno, ma l’asfaltatura sarà completata a seguire nel corso della giornata: per regolamentare la viabilità, dunque, sarà istituito anche in questo caso il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri in caso di traffico intenso.

Continuano infine i lavori per la riqualificazione e valorizzazione di piazza Balacchi che fino al 4 novembre, nell’area compresa tra il civico 11 e via Saffi, resterà interdetta al traffico, mentre fra i civici 11 e 9 entrerà in vigore il doppio senso di marcia: da via Pio Massani i mezzi potranno arrivare all’altezza dell’ingresso alla Collegiata, fare inversione di marcia e procedere nuovamente in via Pio Massani, poi in Contrada dei Fabbri o in via Saffi (nel periodo non oggetto di chiusura della via stessa). La sosta sarà vietata in tutta la piazza, ma l’area interessata dall’intervento sarà comunque attraversabile con un percorso pedonale protetto.