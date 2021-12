Strade e locali sorvegliati speciali dai carabinieri di Novafeltria

Controlli del teritorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, nel corso del fine settimana, hanno vigilato sulle strade e sui locali della Valmarecchia per contrastare la guida in stato di ebbrezza e verificare l'attuazione delle normative anti-covid. Il bilancio dell'Arma ha visto due automobilisti finire nei guai in quanto sopresi al volante con un tasso alcolico al di sopra del consentito mentre per un terzo è scattato il ritiro della patente in quanto trovato alla guida di un veicolo senza copertura assicurativa per il quale, inoltre, è scattato il sequestro amministrativo. In totale sono stati controllati 102 mezzi, 143 persone e 10 esercizi pubblici.