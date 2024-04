Sulle strade della riviera romagnola nel ricordo di Marco Simoncelli, in 500 al moto incontro del Sic58

Si è svolto in questo weekend il moto incontro del Sic58 2024 organizzato dal Moto Club Misano in collaborazione con la Fondazione Marco Simoncelli e Federazione Motociclistica Italiana, grazie all’accoglienza della direzione dell’autodromo del Misano World Circuit e di Eicma. Si sono presentati quasi duecento centauri il sabato pomeriggio per il giro turistico con meta Casa Santa Marta a Sant’Andrea in Besanigo di Coriano per un saluto ai ragazzi che sono accolti nel centro diurno “Casa del SiC".

Domenica boom di iscritti cinquecento moto hanno raggiunto nella mattinata la Square del Misano World Circuit per poi fare un giro turistico sulle strade della riviera romagnola, concludendolo con la parata in pista in onore del Sic messa gentilmente a disposizione dall’organizzazione di Eicma, che grazie a una raccolta fondi ha donato 30 mila euro alla Fondazione Marco Simoncelli per l’acquisto di un ecografo da donare all’ ospedale di Riccione.