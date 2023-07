"Strade sicure", l'esercito controlla il territorio: fermate due persone

Sabato sera, intorno alle 20.45 circa durante un controllo all'interno dell'operazione "Strade sicure", i militari dell'esercito hanno notato un soggetto, che è poi risultato essere un marocchino di 25 anni, che con fare sospetto gironzolava nei pressi della stazione ferroviaria. Fermato per un controllo, l'uomo ha da subito assunto atteggiamenti non collaborativi rifiutando l'identificazione. Si è reso così necessario contattare la Polfer per eseguire degli accertamenti sull'identità del soggetto. Dall'interrogazione al terminale è emerso che il ragazzo aveva vari precedenti quindi è stato sottoposto a fermo di polizia e accompagnato presso gli uffici della Polfer. Il soggetto è stato successivamente fotosegnalato e sono stati disposti tutti i provvedimenti di Polizia Giudiziaria presso la Questura.

Due ore dopo, un'altra pattuglia ha notato un altro ragazzo originario del Marocco, di 20 anni, in evidente stato di ebbrezza mentre urinava per strada. I militari lo hanno fermato per chiedergli un documento. Nella fase dell'identificazione la pattuglia ha notato un pezzo di cellophane uscire dalla tasca ed alla richiesta di svuotare la medesima il soggetto ha consegnato un involucro di plastica trasparente con all'interno la droga, nello specifico 4,62 grammi di hashish. La pattuglia ha così contattato la sala Operativa della Questura che ha inviato del personale sul posto. L'uomo è stato denunciato.