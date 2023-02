Strade martoriate e piene di voragini, il Comune sblocca 2,2 milioni di euro. "L'avevamo promesso"

Due milioni e duecentomila euro. Per la precisione 2.215.500. E’ la somma che il Comune di Riccione ha deciso di investire nel “Piano di manutenzione straordinaria per le strade” nel 2023. “Avevamo promesso ai riccionesi maggiore cura della nostra città - dice la sindaca Daniela Angelini -. Ora questa promessa è diventata realtà con l’approvazione in giunta del Piano e presto, quando le temperature si alzeranno e potremo aprire i cantieri, inizieremo a sistemare tante strade di Riccione”.

Pronta risposta alle richieste

La richiesta dei cittadini, emersa durante i tanti incontri nei quartieri di sindaca e assessori, è molto chiara: decoro urbano. “La risposta che diamo - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola è altrettanto chiara: abbiamo aumentato il fondo per la manutenzione straordinaria delle strade di mezzo milione di euro, arrivando a oltre due milioni e duecentomila euro. Con queste risorse partiremo dalle strade a maggiore percorrenza, come ad esempio viale Veneto, alcuni tratti della Statale 16, e alcuni viali della zona artigianale, ma riusciremo a intervenire anche in arterie della viabilità meno frequente”.

Gli interventi

L’elenco degli interventi del “Piano di manutenzione straordinaria per le strade” prevede la sistemazione della pavimentazione dell’area pedonale del centro (viale Ceccarini e dintorni), che è già cominciata, e quella di viale Dante, anche questa appena avviata, per un totale di 433 mila euro. Quasi 300 mila euro verranno impiegati per sistemare diversi tratti della Statale 16, mentre ben 465 mila saranno destinati a viale Veneto: “Interveniamo - aggiunge Imola - nel tratto compreso tra il cavalcavia dell’autostrada A14 e via Coriano”. Altri investimenti onerosi sono previsti in viale Ca’ Pronti (162mila euro), in viale Caprera nel tratto tra il Cocoricò e viale Abruzzi (195 mila), in viale Del Lavoro (137 mila), e in viale Oneglia (46 mila). L’elenco delle strade che beneficeranno di opere di manutenzione straordinaria è lungo e corposo e porta al totale di 2.215.500 euro. “Devo ringraziare Geat, che coordina i cantieri e appalta le opere, e i dipendenti del settore Lavori pubblici, in particolare Paola Acciarri, responsabile del Servizio strade. Sappiamo bene che l’elenco dei viali da sistemare a Riccione sarebbe infinito ma è grazie all’impegno di queste persone che possiamo cominciare a dare risposte in tempi brevi a tanti riccionesi sin da subito. Cercheremo di trovare le risorse per accelerare il più possibile il processo di ripristino del decoro cittadino: la nostra città ne ha davvero bisogno”.