Le strade della zona Abissinia passate ai raggi X, ripartono i lavori di bonifica

Ripartono i lavori di bonifica delle strade di Riccione. A partire da questa settimana verranno effettuati gli interventi di bonifica degli asfalti ma soprattutto degli apparati radicali degli alberi che creano numerose criticità al manto stradale nella zona Abissinia. “Interveniamo in una zona turistica dove sono numerose le radici delle piante che creano problemi alle strade. Verrà effettuata un’opera di bonifica molto puntuale per ripristinare la sicurezza e il decoro delle arterie stradali”, argomenta l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. Una volta bonificati gli apparati radicali verranno ripristinati gli asfalti. Gli interventi riprenderanno da viale Cesare Battisti per poi proseguire in viale Molari e dopo ancora in viale Trento Trieste.