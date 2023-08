Strage di Bologna, nel giorno del 2 agosto Rimini ricorda le 85 vittime con due cerimonie

Mercoledì mattina (2 agosto) a Rimini, nel piazzale interno delle Officine Grandi Riparazioni, si è svolta la sentita commemorazione per il 43° Anniversario della Strage alla Stazione di Bologna e dei treni “Italicus” e “904”. Una commemorazione che ogni anno avviene anche con la doppia partecipazione alle cerimonie di Rimini e Bologna, città che per quest’occasione si uniscono nel ricordo. A Bologna infatti, nella cerimonia ufficiale di Piazza Medaglie d’Oro alla Stazione Centrale, era presente anche il Gonfalone del Comune di Rimini, con l’assessora Francesca Mattei, in rappresentanza del Comune di Rimini.

Quella del 2 agosto è una celebrazione sempre molto sentita dai riminesi, per rinnovare ancora una volta il ricordo, insieme a tutti i ferrovieri di Rimini, delle 85 persone - provenienti da 50 città diverse, italiane e straniere - drammaticamente scomparse in uno degli attentai più vili e tragici della storia italiana. Un occasione anche per ricordare la vittima riminese dell’attentato, la studentessa Flavia Casadei che quel sabato stava viaggiando verso Brescia, dove l'aspettava uno zio. A causa di un ritardo aveva perso la coincidenza e stava aspettando il treno successivo. Flavia aveva 18 anni e frequentava la IV^ “E” del Liceo Serpieri.

Per lei in particolare era presente il fratello Claudio che è intervenuto durante la cerimonia, insieme all’Assessore Roberta Frisoni e alla segretaria generale della Cgil Rimini Isabella Pavolucci.

Alla cerimonia, organizzata dalle O.G.R. di Rimini erano presenti inoltre Antonio Bernardini, Responsabile Omc Locomotive Rimini, Don Lauro Bianchi, parroco della vicina parrocchia di Cristo Re, alcuni rappresentanti della Sezione Polizia Ferroviaria di Rimini, oltre tutti gli operi delle officine.