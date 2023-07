Strage di Bologna, Rimini non dimentica: gonfalone in stazione e cerimonia alle officine ex Ogr

Il 2 agosto di 43 anni fa, alle 10.25 del mattino, una bomba esplose nella sala d'aspetto della stazione di Bologna, provocando il crollo delle strutture sovrastanti e tranciando i destini di 85 persone provenienti da 50 città diverse, italiane e straniere. 200 fu il numero dei feriti. In quella stanza c’era anche Flavia Casadei, la studentessa riminese che quel sabato stava viaggiando verso Brescia, dove l'aspettava uno zio. A causa di un ritardo aveva perso la coincidenza e stava aspettando il treno successivo. Flavia aveva 18 anni e frequentava la IV^ “E” del Liceo Serpieri.

Ogni anno, la commemorazione del 2 agosto, viene celebrata con due momenti particolari che uniscono le due città di Rimini e Bologna. Una doppia partecipazione degli assessori del Comune di Rimini a due cerimonie distinte: quella che si svolge alla stazione di Bologna e quella organizzata alle Officine Grandi Riparazioni di Rimini.

Mercoledì - 2 agosto - infatti l’assessora Roberta Frisoni parteciperà alla cerimonia commemorativa delle stragi della Stazione di Bologna Centrale e dei treni “Italicus” e “904” che, si terrà presso l'Officina di Grande Riparazione di Rimini di viale Tripoli alle ore 10. Un momento in cui sarà deposta la corona di alloro ai piedi del monumento in ferro con l’orologio fermo alle ore “10,25”, a cui parteciperanno anche altri rappresentanti delle autorità, insieme agli operai delle officine, in rappresentanza di tutti i ferrovieri riminesi.

Nello stesso momento a Bologna si svolgerà, in Piazza Medaglie d’Oro alla Stazione Centrale, la cerimonia ufficiale, dove sarà presente anche il Gonfalone del Comune di Rimini e l’Assessora Francesca Mattei in rappresentanza del Comune di Rimini.