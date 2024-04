Dopo la strage alla centrale di Bargi, Cgil e Uil estendono a 8 ore lo sciopero in tutti i settori economici

Alla luce della strage avvenuta alla centrale idroelettrica di Bargi (bacino di Suviana), Cgil e Uil Emilia-Romagna hanno esteso per tutta la regione, per tutti i settori economici (pubblici e privati) e per l’intero turno di lavoro di giovedì 11 aprile lo sciopero generale. Cgil Rimini e Uil Rimini esprimono il loro cordoglio e si stringono alle famiglie delle vittime di questa ennesima strage determinata da un modello di fare impresa che è urgentemente da cambiare.

Cgil e Uil Rimini confermano il presidio sindacale davanti alla Prefettura, in via IV Novembre, alle 17 di giovedì 11 aprile. "Si invitano lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati a partecipare alla mobilitazione ed al presidio. L’invito a partecipare è stato esteso formalmente a tutti i sindaci ed al presidente della Provincia, per dare un segnale tangibile della vicinanza delle istituzioni al mondo del lavoro", scrivono i sindacati.