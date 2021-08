"Strage" di locali: la Questura chiude tre discoteche per assembramenti

Una vera e propria "strage" nella movida notturna della Riviera quella fatta dalla Questura di Rimini che, nel corso del fine settimana di Ferragosto, ha imposto la chiusura a 3 discoteche per assembramento. Oltre all'Ecu di Rimini, finito nei guai tra sabato e domenica per una folla che si accalcava sulle due piste da ballo e per la droga trovata nel locale, a vedersi sospesa la licenza per 5 giorni per la violazione delle norme anti-covid sono stati il Musica di Riccione e la Villa delle Rose di Misano Adriatico. Nella discoteca della Perla Verde il personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha fatto la sua comparsa pizzicando circa 500 clienti accalcati nei vari punti di somministrazione, senza alcun distanziamento o dispositivo di protezione, e altri 200 circa che ballavano in un’area in prossimità della consolle del DJ anch’essi senza alcun dispositivo di protezione. Gli agenti si sono poi spostati a Misano scoprendo una situazione ancora più grave con 2000 persone presenti, richiamate dalla presenza di un noto e famoso DJ, che oltre a scatenarsi sulla pista da ballo riempivano il locale quasi nella sua totalità tanto da essere complicato anche lo spostamento all’interno dello stesso.