Stranieri clandestini, minori non accompagnati e criminali: blitz delle forze dell'ordine in un hotel

Oltre 20 le divise, tra personale della Questura, carabinieri e militari della Guardia di Finanza, che nella mattinata di giovedì si sono presentati in un hotel di Bellariva per una serie di controlli disposti dalla Prefettura nelle strutture ricettive per contrastare la presenza di soggetti poco raccomandabili in Riviera. Gli accertamenti nel due stelle, gestito da una napoletana 40enne, hanno fatto emergere che i clienti erano alloggiati in precarie condizioni igieniche e al di fuori di ogni controllo. Nelle stanze, infatti, sono stati trovati 5 immigrati clandestini, tra cui un minorenne, e diversi pregiudicati di cui uno sottoposto al regime di sorveglianza speciale emesso dal Tribunale di Bologna. L'uomo, che aveva fatto perdere le proprie tracce, si era rifugiato nell'albergo dove non era stato registrato nell'elenco degli alloggiati della Questura così come gli altri ospiti. Per la 40enne alla guida della struttura ricettiva è scattata la denuncia per la mancata registrazione dei clienti e, adesso, l'albergo rischia di essere chiuso dal Questore.