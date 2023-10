Romagnolo di origine, ma residente a Londra da molti anni, l’autore e storico Alfio Bernabei si dice sicuro di aver fatto uno strano incontro alla Biblioteca civica Gambalunga di Rimini con Alexa, l’assistente vocale dotato di intelligenza artificiale utilizzato per fornire informazioni, dare notizie, riportare sul meteo e controllare le abitazioni, in questo caso la biblioteca comunale.

Venuto in Italia per una serie di presentazioni del suo romanzo ‘L’estate prima di domani’ (Castelvecchi Editore), Bernabei è rimasto sbalordito quando alle sue richieste di un incontro con un’assistente si è sentito rispondere da una voce che gli è sembrata identica a quella di Alexa, perfettamente lucida e chiara anche se remota, succintamente ripetitiva e di inconfondibile meccanica gentilezza.

“Terminata la presentazione del mio romanzo all’Istituto storico della Resistenza di Parma ho deciso di passare da Rimini prima di riprendere l’aereo per Londra da Bologna - dice Bernabei - era mia intenzione cogliere l’occasione di passare dalla Biblioteca Gambalunga per un colloquio su un’eventuale presentazione futura anche in questa città. Dopotutto si tratta di un romanzo storico ambientato in Romagna nell’estate del 1922 in cui c’è una parte importante dedicata a un personaggio di Rimini, il capitano Giuseppe Giulietti che fu uno dei principali sindacalisti dell’ultimo secolo, presidente della Federazione italiana dei lavoratori del Mare. A Rimini gli è stato dedicato anche un statua”.

Bernabei dice di essere entrato nella Biblioteca intorno alle undici e di aver spiegato alle due signore al banco dell’entrata il motivo della sua visita. “Sono state gentilissime. Dopo essersi consultate hanno deciso qual’era la persona giusta per un colloquio. Hanno composto un numero di telefono e mi hanno passato la cornetta. Ho spiegato a chi stava dall’altra parte che ero l’autore di un romanzo storico assai bene accolto, devo dire, specie dopo aver fatto l’esperienza di numerose presentazioni che hanno incluso anche la Biblioteca Oriani di Ravenna, e che desideravo un breve faccia a faccia per chiarire la trama pertinente alla città di Rimini. Mi ero portato un articolo che ho scritto sul caso sul settimanale L’Espresso e un altro in lingua inglese da me pubblicato su History Today che è la più prestigiosa rivista di storia al mondo. Intendevo sottolineare l’importanza che ho dato al riminese Giulietti col proposito di rivalutarne il ruolo che ebbe nel 1922 di contrasto al fascismo e anche far notare che il tentativo di assassinarlo vicino a San Marino nel settembre di quell’anno a mio avviso prefigurò il terribile destino di Giacomo Matteotti di cui l’anno prossimo ricorre il tragico anniversario della morte. Insomma, mi ero preparato abbastanza bene per risultare persuasivo”.

Secondo Bernabei lo sbalordimento è cominciato dopo pochi secondi quando gli è parso di sentire al cornetto la voce di “Alexa”. “E’ stato come se qualcuno avesse premuto un bottone. Questa assistenza pareva dotata di intelligenza artificiale. Credo che non abbia speso più di venti parole. L’ ho sentita dire dolcemente: ‘Il nostro calendario è pieno fino a dicembre’, risposta che non avevo sollecitato. Ha poi continuato con lo stesso tono: 'Sto preparando un progetto. Deve essere pronto tra pochi minuti'. Ho atteso un attimo perplesso. Fatti i conti dei pochi minuti di occupazione sul progetto urgente c’era da ritenere che un’interlocutrice pensante potesse aggiungere come avrebbe fatto qualsiasi persona di un istituto civico: ‘Posso vederla dopo se ha la pazienza di attendere o di ripassare più tardi, magari nel pomeriggio'. Invece niente. Si è fermata li. Stop totale. Se di persona si fosse trattato non poteva essere lontana, forse sarebbe bastato aprire una porta o scendere le scale. Zero su tutta la linea. In pratica posso solo dire che la Biblioteca ha trovato modo di adottarsi di un metodo per dire: grazie mille, se ne vada”.