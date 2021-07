Strappa la catenina a un giovane turista, anche l'autore è un vacanziere minorenne

E' andata a buon fine la caccia al rapinatore andata in scena nella notte tra sabato e domenica coi carabinieri di Riccione che sono riusciti ad individuare e bloccare l'autore del colpo. La vittima, un turista minorenne di Piacenza, stava trascorrendo la serata nella zona del Marano quando è stato avvicinato da un altro giovane che con una mossa repentina gli ha strappato dal collo la catenina d'oro per poi fuggire. L'emiliano ha chiesto aiuto ai carabinieri che, arrivati sul posto, hanno raccolto la descrizione del malvivente per poi mettersi alla ricerca dell'autore. In poco tempo, grazie ai dettagli forniti dalla vittima, i militari dell'Arma hanno rintracciato il rapinatore che è risultato essere un turista altoatesino 17enne. Portato in caserma, non è stato possibile recuperare la refurtiva e l'ipotesi degli inquirenti è che possa averla passata a un complice o gettata nella fuga. Il minorenne, tuttavia, è stato denunciato a piede libero al Tribunale di Bologna.