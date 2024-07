Strappa la collana d'oro dal collo di una signora e aggredisce gli agenti facendone cadere uno dalla moto

Tanta paura per una signora che, nella mattinata di mercoledì, si trovava nel parco Cervi a Rimini quando è stata aggredita da un uomo che le ha strappato dal collo una catenina d'oro per poi fuggire. La vittima, spaventata, ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto e in suo soccorso è intervenuta una pattuglia in moto della Polizia Stradale che stava controllando l'area verde. Gli agenti, dopo aver capito quanto accaduto, si sono messi all'inseguimento del malvivente indicato dalla signora che, accortosi della presenza del personale della Questura, ha cercato di scappare spintonando le persone e gettarle a terra per bloccare la strada alle due ruote delle divise. Nonostante questo il ladro, poi identificato per un 50enne, è stato raggiunto ma vistosi braccato ha iniziato a spintonare le moto facendone cadere una a terra col poliziotto in sella per poi opporre una strenua resistenza.

Bloccato e ammanettato, è stato necessario l'intervento di un'ulteriore pattuglia delle Volanti per caricare l'esagitato e portarlo in Questura. Una volta negli uffici di piazzale Bornaccini è stato dichiarato in arresto per furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale per poi essere trasferito nel carcere dei "Casetti" in attesa del processo di convalida.