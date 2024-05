Le strappano la collana d'oro mentre rincasa con la spesa, vittima in pieno giorno una 70enne

Ennesimo scippo ai danni di una signora in pieno giorno. Un donna, di 71 anni, nella tarda mattinata di mercoledì (15 maggio) è stata derubata della sua collanina d’oro, le è stata strappata dal collo mentre stava attraversando le strada poco distante dallo stadio Romeo Neri. Inizialmente due individui le si sono avvicinati con la scusa di aiutarla a trasportare le buste della spesa, poi poco dopo il raggiro: gli uomini hanno strappato l’oggetto di valore per poi fuggire, la signora non ha riportato ferite ma un grosso spavento. Poco dopo il fatto, la donna si è presentata direttamente alla caserma dei Carabinieri per denunciare l’accaduto. I militari hanno ripercorso il tratto di strada, in cerca di possibili indizi e per verificare la presenza nella zona di telecamere. Ai Carabinieri la signora ha parlato di due uomini sudamericani, ma non è da escludere che possano essere di origine nordafricana. Si indaga sull'accaduto.