Turista aggredito e rapinato del prezioso Rolex che aveva al polso

Nuovo colpo della banda del Rolex a Riccione dove, domenica sera, un turista di Verona 55enne è stato rapinato di un prezioso Daytona da 45mila euro che portava al polso. Il colpo è andato in scena verso le 19 in viale Giardini nel cuore della Perla Verde estiva. Il modus operandi della banda è stato sempre lo stesso: dopo aver pedinato la vittima due malviventi, in sella a uno scooter, hanno affiancato il turista. Il passeggero è sceso dal due ruote e, con una mossa fulminea, ha strappato il Daytona dal polso del 55enne per poi saltare nuovamente in sella allo scooter e sparire insieme al complice. Il turista, che ha riportato alcune escoriazioni, ha dato l'allarme facendo accorrere una pattuglia dei carabinieri che si è poi messa alla ricerca dei malviventi ma senza risultati. Sono in corso le acquisizioni delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che controllano la zona con la speranza che, dai frame, possano emergere elementi utili ad identificare gli autori dello strappo.