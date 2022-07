La banda del Rolex in azione, la vittima aggredita e rapinata mentre era in bici

Sono entrati in azione nella prima serata di domenica i componenti della Banda del Rolex che, a Riccione, hanno messo a segno l'ennesimo strappo. Il colpo è avvenuto verso le 19.30 all'incrocio tra viale San Martino e via Gramsci, nella zona dell'Abissinia, ai danni di un 57enne riccionese che stava passando in sella alla sua bicicletta. Due malviventi su uno scooter, con il volto coperto dai caschi, lo hanno affiancato e il passeggero è sceso dal due ruote e con una mossa fulminea ha strappato dal polso della vittima un Patek Philippe del valore di diverse migliaia di euro. Una volta ottenuto il prezioso quadrante, l'uomo è saltato in sella allo scooter e insieme al complice è fuggito facendo perdere le proprie tracce. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto le prime informazioni sull'accaduto per poi mettersi alla ricerca dei ladri ma senza esito. Sono in corso gli accertamenti sulle telecamere che sorvegliano la zona con la speranza che gli occhi elettronici abbiano catturato elementi utili per individuare i malviventi.