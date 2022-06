Strappano Rolex dal polso di un turista, la fidanzata ferita nel tentativo di difenderlo

Vacanza in Riviera da incubo per una coppia di Bologna che ha terminato il proprio weekend a Riccione con la rapina di un prezioso Rolex per lui e con lei che si è fatta male nel tentativo di difendere il proprio fidanzato. I malviventi sono entrati in azione nella prima serata di sabato in via Molari, a ridosso di viale Ceccarini, quando i due fidanzati entrambi 30enni stavano facendo una passeggiata nel salotto della Perla Verde. Verso le 21 i due rapinatori, che non è escluso li stessero tenendo d'occhio, li hanno avvicinati in sella a uno scooter e dopo aver bloccato loro la strada il passeggero è saltato giù dalla sella avventandosi sull'uomo per strappargli dal polso un Rolex da 20mila euro. In un primo momento il cinturino ha retto all'assalto e la ragazza, nel tentativo di aiutare il proprio fidanzato, si è avventata sul rapinatore per cercare di liberare il braccio dalla presa del malvivente. Ne è nato un parapiglia e, alla fne, lo stappo è riuscito mentre nella colluttazione la ragazza è caduta sbattendo violentemente a terra mentre i due aggressori sono fuggiti a tutta velocità facendo perdere le proprie tracce. Passanti e residenti, attirati dalle urla delle vittime, sono intervenuti in loro aiuto. Tanta paura per la coppia, con la ragazza che ha riportato anche alcune escoriazioni, che non ha potuto far altro che presentarsi in caserma dai carabinieri per sporgere denuncia. Gli inquirenti dell'Arma hanno acquisito le immagini della videosorveglianza con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili alle indagini.