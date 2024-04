Ecco la strategia di sviluppo del Piano del Verde di Rimini

A un anno dall’annuncio dell’avvio dell’elaborazione del Piano del Verde di Rimini, sabato si terrà l’incontro di presentazione alla città del percorso di sviluppo della strategia per migliorare la qualità della vita degli abitanti attraverso la pianificazione e la gestione del patrimonio naturale cittadino e di lancio dell’indagine on line “E tu, di che natura sei?”. Si tratta di sviluppare uno strumento che riesca a coniugare la cura dei luoghi, degli ecosistemi e delle persone, attraverso azioni e processi virtuosi che contribuiscano al benessere collettivo.

Partendo dall’analisi delle dotazioni esistenti dell’infrastruttura verde pubblica e privata e da un confronto con le domande e le necessità che scaturiscono dal territorio, dalla città e dalle comunità che li abitano, il Piano ha l’obiettivo di raggiungere una visione integrata, resiliente, sostenibile ed ecosistemica che incida sul futuro della città.

Sabato 13 aprile (alle 10.30, Cineteca Comunale, ingresso dal cortile della Biblioteca Gambalunga) il gruppo di lavoro si riunisce per presentare alla città lo sviluppo e le azioni del Piano insieme a: Anna Montini, assessora alla transizione ecologica e blu economy; Chiara Fravisini, dirigente Settore facility management Comune di Rimini; Carlotta Letizia Frenquellucci, amministratrice Unica Anthea Srl; Tommaso Morelli, direttore generale Anthea Srl; Filippo Piva, paesaggista e agronomo, coordinatore pool scientifico e sviluppo delle strategie del piano; Sara Simona Cipolla, ingegnera idraulica, per infrastrutture verdi e blu per la resilienza urbana; Kristian Fabbri, esperto di microclima, per analisi sull’isola di calore e misure per il microclima; Elena Farnè, architetta, per attività di partecipazione e divulgazione del Piano; Fabio Salbitano, docente università degli Studi di Sassari, per ecologia del paesaggio reti ecologiche forestazione periurbana.